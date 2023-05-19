Взрывы в Ровенской и Волынской областях: в ОВА рассказали, что произошло

К счастью, в обеих областях обошлось без попаданий.
На Ровенщине в ночь на 19 мая работала украинская ПВО, которая защитила небо над областью. На Волыни тоже все спокойно.
Об этом сообщили глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.
Так, в Ровенской области не зафиксированы попадания врага в результате массированной атаки по Украине.
"Затяжной оказалась ночная воздушная тревога. Спасибо силам ПВО, которые защитили украинское небо. В Ровенской области попаданий не зафиксировано", — написал в Сети Коваль.
В то же время Погуляйко проинформировал, что ночная воздушная тревога на Волыни прошла без чрезвычайных ситуаций. В области все спокойно.
Ночная атака по Украине 19 мая
Оккупанты устроили очередную массированную атаку по Украине в ночь на 19 мая. Звуки взрывов были слышны в Киеве и области, в Черниговской, Днепропетровщине, Николаевской, Львовской, Ровенской и Волынской областях.
Так, по Киеву враг запустил дроны-камикадзе и в столице были сбиты все воздушные цели.
Россияне нанесли удар по Кривом Роге, попав по частному промышленному предприятию и ранив двух человек.
По Львову и области захватчики выпустили дроны-камикадзе, однако сработало ПВО и обошлось без последствий.
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