Взрывы в Ровенской и Волынской областях: в ОВА рассказали, что произошло

К счастью, в обеих областях обошлось без попаданий.

На Ровенщине в ночь на 19 мая работала украинская ПВО, которая защитила небо над областью. На Волыни тоже все спокойно.

Об этом сообщили глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Так, в Ровенской области не зафиксированы попадания врага в результате массированной атаки по Украине.

"Затяжной оказалась ночная воздушная тревога. Спасибо силам ПВО, которые защитили украинское небо. В Ровенской области попаданий не зафиксировано", — написал в Сети Коваль.

В то же время Погуляйко проинформировал, что ночная воздушная тревога на Волыни прошла без чрезвычайных ситуаций. В области все спокойно.

Ночная атака по Украине 19 мая

Оккупанты устроили очередную массированную атаку по Украине в ночь на 19 мая. Звуки взрывов были слышны в Киеве и области, в Черниговской, Днепропетровщине, Николаевской, Львовской, Ровенской и Волынской областях.

Так, по Киеву враг запустил дроны-камикадзе и в столице были сбиты все воздушные цели.

Россияне нанесли удар по Кривом Роге, попав по частному промышленному предприятию и ранив двух человек.

По Львову и области захватчики выпустили дроны-камикадзе, однако сработало ПВО и обошлось без последствий.

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