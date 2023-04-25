Взрывы в Севастополе: в ГУР отреагировали на попытку России сорвать зерновое соглашение

Российское министерство обороны обвинило Украину в "нарушении" обязательств по зерновому соглашению. Поводом тому стала вроде бы атака дронами на оккупированный Севастополь.

Российские оккупанты продолжают распространять фейки. В этот раз они касались атаки дронами на Севастополь. Однако в украинской разведке отрицают обвинения.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на спикера Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова.

Как отмечается, российская сторона обвинила Украину в "нарушении" обязательств по зерновому соглашению. Произошло это из-за атаки дронов на оккупированный Севастополь. В РФ полагают, что беспилотники запускали из акватории порта Одессы.

Поэтому оккупанты пытаются сорвать зерновую сделку.

В то же время украинские разведчики отмечают: последние события в Крыму касались исключительно военных объектов. Атака не имеет никакого отношения к зерновому соглашению и гражданским портам.

"Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства по зерновому коридору", — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что украинские войска пытались атаковать базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявили в министерстве обороны России.

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