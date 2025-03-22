Взрывы в украинские города и резкие заявления Виткоффа: главные новости ночи 22 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 марта 2025 года:
- Удар по Запорожью: погиб мужчина и его 14-летняя дочь, среди раненых – младенец (фото) Читать дальше –>
- Стали известны последствия очередной атаки на Киев: обломки дрона попали в дом на Подоле Читать далее –>
- Виткофф заявил, что готовность уступить территории является ключевым вопросом войны .
- Гарантии Украины по образцу 5-й статьи НАТО без членства в Альянсе являются открытым вопросом – Виткофф Читать далее –>
- Ночью 22 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
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