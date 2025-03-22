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Взрывы в украинские города и резкие заявления Виткоффа: главные новости ночи 22 марта 2025 года

Взрывы в украинские города и резкие заявления Виткоффа: главные новости ночи 22 марта 2025 года

Дроны снова надоедали украинцам 22 марта 2025 года / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 марта 2025 года:

  • Удар по Запорожью: погиб мужчина и его 14-летняя дочь, среди раненых – младенец (фото) Читать дальше –>
  • Стали известны последствия очередной атаки на Киев: обломки дрона попали в дом на Подоле Читать далее –>
  • Виткофф заявил, что готовность уступить территории является ключевым вопросом войны .
  • Гарантии Украины по образцу 5-й статьи НАТО без членства в Альянсе являются открытым вопросом – Виткофф Читать далее –>
  • Ночью 22 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

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