Взрывы в украинские города и резкие заявления Виткоффа: главные новости ночи 22 марта 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 марта 2025 года:

Удар по Запорожью: погиб мужчина и его 14-летняя дочь, среди раненых – младенец (фото) Читать дальше –>

Стали известны последствия очередной атаки на Киев: обломки дрона попали в дом на Подоле Читать далее –>

Виткофф заявил, что готовность уступить территории является ключевым вопросом войны .

Гарантии Украины по образцу 5-й статьи НАТО без членства в Альянсе являются открытым вопросом – Виткофф Читать далее –>

Ночью 22 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.