Взрывы в украинских городах и комментарии Трампа и Зеленского: главные новости ночи 19 марта 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 марта 2025 года:

Враг попал "Шахедом" в больницу в Сумах — Зеленский Читать дальше –>

Трамп заверил, что не общался с Путиным о прекращении помощи Украине — Fox News Читать далее –>

Последствия вражеской атаки на Киевщину 19 марта: ранены, повреждены и разрушены дома Читать дальше –>

Трамп объяснил, почему Путин не принял предложение полноценного 30-дневного перемирия Читать далее –>

Спецпредставитель Трампа анонсировал новые переговоры в Саудовской Аравии между США и Россией по Украине Читать далее –>

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