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Взрывы в украинских городах и комментарии Трампа и Зеленского: главные новости ночи 19 марта 2025 года

Взрывы в украинских городах и комментарии Трампа и Зеленского: главные новости ночи 19 марта 2025 года

Враг атаковал Украину 19 марта: кое-где вспыхнули пожары / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 марта 2025 года:

  • Враг попал "Шахедом" в больницу в Сумах — Зеленский Читать дальше –>
  • Трамп заверил, что не общался с Путиным о прекращении помощи Украине — Fox News Читать далее –>
  • Последствия вражеской атаки на Киевщину 19 марта: ранены, повреждены и разрушены дома Читать дальше –>
  • Трамп объяснил, почему Путин не принял предложение полноценного 30-дневного перемирия Читать далее –>
  • Спецпредставитель Трампа анонсировал новые переговоры в Саудовской Аравии между США и Россией по Украине Читать далее –>

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