Взрывы в Винницкой области: стало известно, что удалось сбить в небе

В Винницкой области в понедельник, 5 сентября, раздались взрывы.

Там сработала система противовоздушной обороны, сбившая российский беспилотник.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, оккупанты запустили над Винницкой областью не ракеты, а свой беспилотник.

"По беспилотнику работала противовоздушная оборона в Винницкой области, результаты работы уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области в понедельник, 5 сентября, во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

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