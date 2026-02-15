ТСН в социальных сетях

Взрывы в Запорожье и поддержка из-за границы: главные новости ночи 15 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 февраля 2026 года:

  • В Керчи и Тамане раздавались взрывы: Крымский мост перекрыт уже несколько часов Читать далее –>

  • Туск заявил, что украинцы доказали: без противостояния злу мир не выживет Читать дальше –>

  • Клинтон резко раскритиковала позицию Трампа по поводу войны в Украине и призвала усилить вооружение Киева Читать далее –>

  • В Запорожье из-за атаки дрона ранены три человека, вспыхнул пожар Читать далее –>

  • США подтвердили готовность содействовать переговорам по завершению войны РФ против Украины — Госдеп Читать далее –>

