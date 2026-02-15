- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Запорожье и поддержка из-за границы: главные новости ночи 15 февраля 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 февраля 2026 года:
В Керчи и Тамане раздавались взрывы: Крымский мост перекрыт уже несколько часов Читать далее –>
Туск заявил, что украинцы доказали: без противостояния злу мир не выживет Читать дальше –>
Клинтон резко раскритиковала позицию Трампа по поводу войны в Украине и призвала усилить вооружение Киева Читать далее –>
В Запорожье из-за атаки дрона ранены три человека, вспыхнул пожар Читать далее –>
США подтвердили готовность содействовать переговорам по завершению войны РФ против Украины — Госдеп Читать далее –>