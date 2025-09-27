ТСН в социальных сетях

Взрывы в Запорожье и Винницкой области: главные новости ночи 27 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 сентября 2025 года:

  • В Запорожье в результате атаки РФ без света осталось почти 9 тысяч абонентов Читать далее –>

  • Ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами (фото) Читать далее –>

  • Атака дронов в Винницкой области: есть попадание в критическую инфраструктуру Читать далее –>

  • Россияне продвинулись по нескольким направлениям — обновленная карта DeepState Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину беспилотниками: где прогремели взрывы Читать далее –>

