Взрывы в Запорожье: россияне нанесли ракетный удар по городу

Известно о минимум двух пострадавших.

В среду, 6 сентября, в 10:24, агрессорка Россия нанесла ракетный удар по одному из районов города Запорожья. Во время тревоги в городе раздались взрывы.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, в результате вражеской атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры. Сейчас на месте прилета работают соответствующие службы.

Известно о двух пострадавших. Это – работников предприятия, добавил глава ОВА.

В свою очередь, секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил о том, что повреждены дома мирных жителей.

"Зафиксировано, что в результате взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях вылетели окна", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября во время воздушной тревоги в Запорожье раздался мощный взрыв. Сирены в области раздаются от 07:54. ПС сначала предупреждали о ракетной угрозе, а впоследствии – об опасности применения авиационного и баллистического вооружения.

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