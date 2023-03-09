Взрывы в Запорожье: россияне ракетами атаковали критическую инфраструктуру, часть города без света

Российские террористы вечером 9 марта ракетами обстреляли Запорожье. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Вечером во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Российские террористы ракетами атаковали критическую инфраструктуру города. На месте попадания вспыхнули пожары.

Предварительно известно, что повреждения получили два учебных заведения. Там вылетели окна.

"Было обесточено около 20 тысяч абонентов. Как следствие в некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение. Все соответствующие службы сразу начали работу над устранением проблем. Сейчас подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично обновлена. Работы продолжаются. Если ваш дом пострадал, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80", — объяснил Куртев.

Напомним, в Запорожье прогремели несколько взрывов вечером 9 марта во время объявленной в области воздушной тревоги.

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