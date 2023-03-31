Взрывы в Запорожье: жителей предупредили об опасности

Граждан призвали сегодня быть особенно осторожными.

Утром пятницы, 31 марта, около 05:24 в Запорожской области раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает "Суспільне". В пресс-службе Запорожской ОВА предупредили местных об опасности.

"Атака продолжается. Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности", — говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером четверга, 30 марта, захватчики совершили очередную атаку на мирное население. Россияне обстреляли города Украины в ракетах и беспилотниках.