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Взрывы в Запорожье: жителей предупредили об опасности

Дата публикации
Просмотры
2011
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Запорожье: жителей предупредили об опасности

Фото: ТСН.ua

Граждан призвали сегодня быть особенно осторожными.

Утром пятницы, 31 марта, около 05:24 в Запорожской области раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает "Суспільне". В пресс-службе Запорожской ОВА предупредили местных об опасности. 

"Атака продолжается. Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности", — говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером четверга, 30 марта, захватчики совершили очередную атаку на мирное население. Россияне обстреляли города Украины в ракетах и беспилотниках.

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Дата публикации
Просмотры
2011
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