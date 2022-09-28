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Взрывы в Запорожской области: ПВО сбила несколько ракет, летевших на украинские города

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Взрывы в Запорожской области: ПВО сбила несколько ракет, летевших на украинские города

В Запорожской области ВСУ сбили несколько ракет, летевших на украинские города.

Взрывы в регионе раздались 28 сентября во время последней воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ПВО обезвредила ракеты, запущенные в направление Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты", — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Также Россия вечером 28 сентября нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Ракетную атаку по Кривому Рогу подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул.

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