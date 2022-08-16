Взрывы возле Джанкоя оккупированного Крыма: враг вводит чрезвычайное положение

Не так давно вокруг поселка Азовское Джанкойского района они усилили противовоздушную оборону: о развернутых С-400 писали московские пропагандисты.

Рассматривать технику можно было из окна любого поезда. Ракеты постепенно переправляли в Херсонскую и Запорожскую области, на военном складе в Азовском накапливали боеприпасы.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

"Как детонирующие боеприпасы видны на многочисленных видео, но крымский гауляйтер Аксенов настаивает: большого состава в воинской части не было, это, как сказали россияне, "единичное детонирование". Даже во время его выхода на камеры слышны новые взрывы", — передает корреспондент ТСН. .

Оккупанты вводят в Джанкойском районе чрезвычайное положение. Взрывы на военном составе называют диверсией.

Анонимные военные источники американского издания The New York Times в украинском правительстве утверждают: это элитное подразделение, действующее в тылу врага.

Железнодорожное сообщение возле Азовского, которым на херсонщину и запорожье опрокидывали войска — из-за взрыва временно парализовано. Пробка из желающих покинуть Крым растянулась на 25 км.

При этом дорога вокруг Азовского усеяна неразорвавшимися обломками и снарядами. Неделю назад, 9 августа стало известно о серии взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке, недалеко от крымского города Саки. Сила взрывов была такова, что машины неподалеку выгорели дотла, а более 60 домов были повреждены.

Несмотря на убедительные спутниковые снимки со сожженными самолетами, оккупанты продолжают настаивать: техника не пострадала, о потерях личного состава тоже молчат, а сами взрывы в Новофедоровке приписывают неосторожности и нарушению техники безопасности. Вооруженные силы Украины официально не подтверждали свою причастность к взрывам на аэродроме, но американская пресса писала о том, что это украинская операция – еще тогда.

16 августа глава офиса президента Ермак пообещал: операция демилитаризация вооруженных сил Украины будет продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.

Утром 16 августа в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы в воинской части российских оккупантов. Все, что известно об "инциденте" в воинской части кафиров, читайте здесь.

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