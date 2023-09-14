Взрывы возле Евпатории: появились спутниковые снимки с последствиями поражения российской ПВО

Возле Евпатории в оккупированном Крыму на рассвете 14 сентября прогремели сильные взрывы. Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили об уничтожении российской системы ПВО – "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол.

Российская редакция "Радио Свобода" получила спутниковые снимки, подтверждающие это.

На спутниковом снимке видны последствия атаки по позициям российской системы ПВО. Там можно разглядеть, что цель атаки была достигнута и, судя по снимку, была поражена российская военная техника.

Последствия удара по позициям ПВО в Евпатории / Фото: Радио Свобода

Пока в Минобороны РФ пока не прокомментировали уничтожение современной российской ПВО.

Исследователь OSINTtechnical в соцсети X (Twitter) показал спутниковый снимок позиций российской ПВО. Он был сделан за две недели до атаки.

Позиция ПВО в Евпатории к удару. Фото: OSINTtechnical в соцсети X

Удар по позициям ПВО у Евпатории 14 сентября

На рассвете 14 сентября во временно оккупированной Евпатории в Крыму раздались сильные взрывы. Российские гауляйтеры отчитались об "успешном уничтожении украинских беспилотников". Однако местные жители начали публиковать видео "хлопка".

Впоследствии украинские издания со ссылкой на свои источники сообщили, что в оккупированной Евпатории была поражена система ПВО "Триумф". Цель была атакована беспилотниками и крылатыми ракетами "Нептун".

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