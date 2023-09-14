Взрывы возле Евпатории: Зеленский подтвердил уничтожение ПВО в Крыму и рассказал подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уничтожение ПВО оккупантов возле захваченной Евпатории в Крыму. Он поблагодарил за работу СБУ и ВМС ВСУ.

Об этом он сказал 14 сентября во время обращения к украинцам.

Зеленский поблагодарил СБУ и ВМС за успешную операцию по уничтожению российской системы ПВО "Триумф".

"Есть за что отдельно отметить Службу безопасности Украины – весь состав Службы и наши Военно-морские силы. Я благодарю вас за этот сегодняшний "триумф" – уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма. Очень весомо, молодцы! Слава всем, кто быется ради Украины! И благодарю всех, кто помогает!" – сказал он.

Взрывы возле оккупированной Евпатории и уничтожение системы ПВО оккупантов

На рассвете 14 сентября возле оккупированной Евпатории раздались сильные взрывы. Российские оккупанты традиционно заявили, что они "отбили атаку", однако местные жители начали в Сети публиковать видео с места, где видны "прилеты".

После этого украинские издания со ссылкой на свои источники сообщили, что в оккупированной Евпатории была поражена система ПВО "Триумф". Цель была атакована беспилотниками и крылатыми ракетами "Нептун".

Также СМИ показали спутниковые снимки с места поражения российских позиций противовоздушной обороны.

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