Взрывы застали под открытым небом: в ГСЧС рассказали, как спастись и где искать укрытие

Взрывы застали под открытым небом

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Спасатели советуют заранее позаботиться о собственной безопасности и знать алгоритм действий при обстреле. Они объяснили, где искать укрытие, как правильно вести себя во время атаки и чего не стоит делать.

Соответствующую информацию опубликовали в ГСЧС.

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Куда направляться при обстреле

ГСЧС советует не оставаться на открытой местности. При первой возможности нужно зайти в ближайшее укрытие.

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Если специального укрытия рядом нет, можно воспользоваться:

станцией метро;

подземным переходом;

подземным паркингом;

лестничной площадкой ближайшего здания.

Важно не бежать наугад и не прятаться у витрин, окон, легких конструкций или автомобилей. Стекла и обломки при взрыве могут представлять дополнительную опасность.

Если взрывы уже рядом

Если звуки взрывов слышны неподалеку, нужно как можно быстрее лечь на землю. Лучше выбрать любое углубление: канаву, яму, кювет или неровность рельефа.

Спасатели призывают не оставаться стоя и не пытаться добежать до укрытия, если взрывы уже прогремели совсем близко. В такой ситуации несколько секунд могут быть решающими.

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«Если слышите звуки взрывов поблизости, как можно скорее лягте на землю. Спрячьтесь в любом углублении», — советуют в ГСЧС.

После того как человек лег, нужно правильно защитить тело. Спасатели советуют лечь вниз, скрестить ноги и прикрыть голову руками.

Также необходимо:

закрыть глаза;

открыть рот;

не поднимать голову без необходимости;

оставаться в безопасной позе, пока непосредственная угроза не пройдет.

Если обстрел застал взрослого вместе с ребенком, сначала нужно положить ребенка в углубление, а затем накрыть его собственным телом.

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«Если вы с ребенком, сначала положите его в углубление, прикрыв собой», — подчеркнули спасатели.

После этого взрослый должен прикрыть голову ребенка и собственную голову руками и оставаться вниз. Не следует вставать или выглядывать из укрытия, чтобы проверить ситуацию.

Чего не нужно делать

При обстреле на улице опасно стоять посреди дороги или открытой местности, подходить к окнам и стеклянным фасадам, прятаться под рекламными конструкциями или у легких построек.

Не стоит бежать после каждого взрыва без понимания, куда двигаться, поднимать голову без необходимости, а также касаться обломков или подозрительных предметов после обстрела.

Что еще важно знать о безопасности во время обстрелов

Как уберечься при обстреле дома — где спрятаться в доме, если быстро добраться до укрытия невозможно, и как уменьшить риск травмирования обломками.

Что делать после попадания в жилье — как убедиться, что находиться в доме безопасно, зафиксировать повреждения и обратиться за необходимой помощью.

Что следует брать с собой до укрытия во время тревоги — какие вещи могут понадобиться во время длительного пребывания в укрытии и что следует подготовить заранее.

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