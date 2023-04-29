"Взвешенными шагами уничтожаем их потенциал": Гуменюк о контрнаступлении на юге

Российские захватчики еще имеют сили и продолжают их накапливать. Они не отказались от своей первоочередной цели, несмотря на то, что три дня войны – превратились в 430 дней. Чтобы победить врага – нужно уничтожать его потенциал.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Півдня" Украины Наталья Гуменюк.

"Поэтому контрнаступление не выглядит эффектным шоу, когда все поднимаются и двинутся вперед. Это очень кропотливая и тяжелая работа", — подчеркнула она.

По словам Гуменюк, контрнаступление также усложняет то, что враг прячется за мирным населением.

"Поэтому действительно, маленькими шагами, но очень взвешенными, мы все равно уничтожаем их потенциал. И эта работа очень долговременная. Надо набраться терпения и дождаться", — отметила спикер.

Наталья Гуменюк также рассказала, что территория левобережья Днепра очень обильно покрыта враждебными позициями и подразделениями.

"И потому уничтожение их потенциала там, еще до того, как начнется продвижение наших войск, это очень важная составляющая именно этой операции, которой все так долго ждут – наступления", — отметила она.

По словам Гуменюк, враг постоянно проводит ротации, и опрокидывает, в частности, с востока на юг, уже избитые подразделения оккупантов. На юге они пробуют обновиться, подтянуть силы. Среди оккупантов также процветает дезертирство, она всячески ищут способы бежать с войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление предусматривает освобождение ВСУ временно оккупированного Крыма.

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