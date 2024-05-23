"Взял бы домой, но дома теперь нет": херсонец спас раненую птицу после обстрела города (фото)

Главное, чтобы рядом были те, кто вовремя вытрет салфеткой кровь из наших крыльев.

Херсонец спас раненого ворона в результате вражеского обстрела одного из районов города. Их щемящие фото распространяются по Сети.

О мужчине и птице рассказал Медиа-центр "ИРС-Херсон".

"За час до этого фото вблизи его дома разорвалась российская авиабомба. Муж получил легкую контузию, но в целом говорит: "Нормально"", — говорится в сообщении.

После обстрела Херсона Фото: Медиа-центр ИРС-Херсон

На улице мужчина нашел птицу с перебитыми обломками бомбы крыльями и растерялся, ведь не знает, что с ней делать дальше.

"Говорит, взял бы домой, но и дома у него теперь почти нет. И здесь мы могли бы долго и пафосно писать о "несокрушимости" херсонцев и поэтически сравнивать город с раненым вороном, но все это не совсем так. Все мы сломлены, просто у каждого разный порог этой "взломности". Главное, чтобы рядом были те, кто вовремя вытрет салфеткой кровь из наших крыльев, — отмечают под фото.

Добавим, что российские военные обстреляли один из районов Херсона 20 мая. Под огнем находились жилые дома, складское помещение, гаражи. Били и по пригороду и населенным пунктам Бериславского района: есть повреждения сотовой башни, попали по архивному учреждению и припортовой инфраструктуре в Херсоне.

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