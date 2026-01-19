Взяли живьем убийцу украинских пленных на Курщине – Зеленский подтвердил

Военные армии РФ / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии в плен именно того россиянина, виновного в расстреле украинских военных в Курщине в октябре 2024 года.

Об этом Зеленский сообщил после доклада первого заместителя главы СБУ Александра Поклада.

"Каждый российский убийца должен отвечать за совершенное. Так и будет", - подчеркнул Зеленский во время доклада Александра Поклада.

Реклама

Глава государства также поблагодарил Службу безопасности Украины за противодействие российским диверсиям в тылу.

"Спасибо СБУ за защиту наших граждан", - добавил он.

Напомним, 10 октября 2024 года российские кафиры расстреляли 9 украинских военных в районе населенного пункта Зеленый Путь на Курщине.

По данным аналитиков DeepState, выходившие на позиции украинские бойцы надеялись находиться в относительном тылу, однако были вынуждены вступить в контакт с врагом. Из-за ограниченного количества боеприпасов они вынуждены были сдаться.