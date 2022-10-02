"Они взялись за горячие задницы и начали отходить": освободившие Лиман бойцы рассказали, как враг убегал из "котла"

Несмотря на активность врага в Донецкой области, Вооруженные силы полностью освободили Лиман и его контролируют, сегодня окончательно закрепляются в нем.

На дороге, по которой украинская армия проводила наступление, невероятное количество сожженной техники оккупантов. Потому что вооруженные силы, как говорят сами солдаты, "сварили" оккупантов в Лиманском котле. Россияне трижды просили коридор, чтобы вывести свои силы, и после отказа, даже не жалея своих, россияне ударили по Лиману авиацию и артиллерию, выпустив несколько сотен снарядов и ракет. Этот обстрел был скорее агонией перед утратой контроля над населенным пунктом. Сбежать россияне смогли не все.

"Их так разбили. Во-первых — это склады их обеспечения. Они были уничтожены. Большие узловые, били по местам скопления. Мы давно знали, где расположены, кто и как они это все делаются. Их пути логистики были также обрублены. Это дало возможность нам запереть кольцо и "варить" их в этом котле, оставшихся", — рассказывает военнослужащий Нацгвардии Украины, батальона им. Героя Украины Кульчица Дмитрий.

Операция по освобождению Лимана длилась не одну неделю. Наши десантно-штурмовые войска и подразделения Нацгвардии смогли окружить Лиман с трех сторон, что полностью перекрыло любое сообщение россиян с оккупированными территориями. Немалую роль в этом сыграла и деоккупация соседнего Дробышева, говорят армейцы. Полное окружение, в котором оказались оккупанты, оставило их без всякой поддержки. "По радиоперехвату мы смотрели, что у них там паника: почему не стреляет артиллерия? Где наша артиллерия. Они взялись за горячие задницы, поняли, что им больше жжет и начали отходить", — рассказывают бойцы.

И пока украинская артиллерия крушила подразделения россиян, штурмовики заходили в город. А когда русские солдаты поняли, что бежать уже некуда, прибегли к старым методам, покидали своих раненых и погибших и переодевались в гражданских, и пытались выйти пешком. "Они решили, что надо оставить нам лендлиз, переодеться в гражданские и полями и еще направлениями выходить оттуда. Не у всех получилось", — говорит "Мустанг".

"Убегали забирая на себе все, что смогли вынести на руках, покидали кучу БК. Своих двухсотых, их просто хватает там", — добавляет Дмитрий.

Эта операция по освобождению Лимана и окрестностей точно войдет в учебники побед Вооруженных сил, и не только потому, что потеря города — политическая неудача России, как говорят международные эксперты, но и потому, что это было полное окружение российского войска без шансов на выход. Сейчас в Лимане военные заканчивают зачистку. Поскольку по подвалам домов еще могут прятаться оккупанты. "Еще идет проверка людей, которые там остались. Квартали, подвалы, потому что очень много было информации, что там 30 человек спряталось, там спряталось 10 человек", — рассказывают бойцы.

Кроме того, поражение россиян в битве за Лимане стратегическое — сам город ключевой на пересечении дорог с пока оккупированной Луганщиной. Теперь у россиян нет стабильных путей сообщения между своими подразделениями, а это значит, что скоро можно будет услышать об очередных освобожденных Вооруженными силами городках.

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