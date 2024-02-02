Взятие Богдановки оккупантами: полковник НГУ сделал громкое заявление

На Бахмутском направлении линия боевого столкновения динамична, некоторые позиции переходят в течение суток из рук в руки. Силы обороны Украины продолжают удерживать половину населённого пункта Богдановка.

Об этом в эфире "Эспрессо" Сергей Сидорин, полковник, командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ.

“Бахмутское направление продолжает оставаться трудным, враг не оставляет попыток проведения штурмовых действий. За прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений с противником”, — отметил Сидорин.

Он добавил, что самыми горячими точками на сегодняшний день являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клищиевка.

“Несмотря на заявления российских СМИ относительно захвата Богдановки, это не соответствует действительности. Силы обороны Украины продолжают удерживать половину этого населенного пункта. Линия боевого столкновения динамична, некоторые позиции переходят в течение суток из рук в руки», — заметил полковник НГУ.

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По его словам, в отношении населенного пункта Ивановское противник пытается применять штурмовые действия с техникой, чтобы быстро приблизиться к позициям украинских защитников и высадить там свой десант. Однако такие попытки врага проявляются своевременно с помощью аэроразведки, соответственно, наносится огневое поражение, в результате чего захватчик отказывается от своих действий.

“О населенном пункте Клищиевка. Силы обороны Украины провели контрштурмовые действия, захватив несколько позиций, которые занял ранее. Линия боевого столкновения проходит в 5-7 км от Временного Яра, поэтому враг имеет возможность наносить по городу огневой поражение из артиллерийских систем большого калибра, также при благоприятных погодных условиях применяет авиацию, разведывательные и ударные БПЛА”, — сказал Сергей Сидорин.

Напомним, в ВСУ очень непростая ситуация со снарядами на фронте : бойцы могут запускать только пять-семь тысяч боеприпасов в день, тогда как кафиры – 50-70 тысяч. А помощь от Европы со снарядами продвигается очень медленно.

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