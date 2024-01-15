Взятка в полмиллиона долларов: стали известны новые подробности дела львовского бизнесмена Гринкевича

В отношении Гринкевича есть еще одно уголовное производство — касающиеся подконтрольных ему фирм, работавших с Министерством обороны Украины.

Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в конце 2023 года было задержано и открыто уголовное производство по предложению и попытке дать взятку одному из руководителей главного следственного управления ГБР. За прекращение дела Гринкевич пытался дать полмиллиона долларов.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

“Человек готов был, для того чтобы "порешать" свои дела, принести полмиллиона долларов. Бесстрашно появиться в достаточно публичном месте и предложить. Некоторые люди сейчас настолько чувствуют себя безнаказанными, что готовы предлагать взятки такими суммами и работникам правоохранительных органов. Поэтому вы знаете, что он был задержан во время передачи взятки, он находится в СИЗО, получил еще одно подозрение. За взятку можно на восемь лет лишиться свободы”, — подчеркнула Татьяна Сапьян.

По ее словам, на Гринкевича есть еще одно уголовное производство по подконтрольным ему фирмам, работавшим с Министерством обороны Украины.

“Фирмы были обязаны обеспечивать качественной одеждой и бельем Вооруженные Силы Украины, на этих фирмах в руководстве, а также в семье львовского бизнесмена были проведены соответствующие обыски. На имущество был наложен арест. Есть еще одно уголовное производство – по факту сделок с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины. Эти компании в условиях полномасштабного вторжения выиграли 23 тендера. Эти все тендеры и сам товар, который должен поставляться в Вооруженные силы Украины, сейчас проверяются. Надеюсь, что в ближайшее время мы в этом уголовном производстве услышим результаты работы о том, как идет досудебное расследование”, — рассказала Татьяна Сапьян.

Напомним, что Игорь Гринкевич и его семья причастны к хищению более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины.

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