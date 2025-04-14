Взятые в плен китайцы рассказали о службе в российской армии: подробности удивят

Китайские военные в войне. / © СБУ

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Гражданин Китая Ванг Гуанцзюн и Чанг Ренбо, попавшие в плен ВСУ во время боев у Белогоровки, рассказали о службе в российской армии. Говорят, что раньше не было ни одного боевого опыта.

Об этом китайские солдаты сообщили на пресс-конференции в Киеве.

По словам китайцев, они подписали контракт с армией РФ, хотя не имели ни одного боевого опыта. Один планировал работать с медицинской реабилитацией. Впрочем, как только приехал в Россию, его отправили в подразделение. Другой заявил, что ехать не хотел, но его заставили.

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Их командиром был россиянин. Переводчика им не предоставили, а все объясняли жестами. В русской армии их использовали в тяжелых работах.

Один из пленных говорит, что в его подразделении было десять граждан Китая, а в подразделении другого – двое. По словам китайских солдат, воевать не успели. Один получил ранение, а другой – сдался.

Пленные рассказывают, что перед тем, как приехать воевать в Украину, у них была информация только о победах России на фронте. Теперь хотят вернуться домой и согласны на обмен.

Пленные китайцы

Несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский заявил, что два гражданина Китая были захвачены на поле боя. Они воевали за агрессорку Россию.

Стало известно, что военных КНР в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Речь идет о более чем 150 человек. Reuters сообщает, что эти солдаты не имеют прямого отношения к правительству КНР, а являются наемниками.

Китай свою причастность к этому отвергает. Мол, позиция КНР по отношению к украинскому кризису — как Пекин называет войну — «является очень четкой и широко признана международным сообществом».

Дата публикации 18:25, 10.04.25 Количество просмотров 112 Зеленский опубликовал видео допроса китайского наемника, который воевал за Россию