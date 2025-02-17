Washington Post про план Европы относительно миротворцев в Украине: сколько войск может прибыть

По информации издания, европейцы планируют отправить войска для поддержки перемирия в Украине, но хотят содействия США.

Европейские лидеры разрабатывают стратегию отправки войск в Украину согласно будущему соглашению о прекращении огня.

Об этом пишет The Washington Post.

В издании отмечают, что перспектива размещения европейских войск в Украине приобрела популярность среди европейских лидеров, поскольку администрация Трампа быстро продвигается к прямым переговорам с Москвой.

В то время как Вашингтон отвергает возможность размещения американских войск в Украине, европейские чиновники говорят, что команда Трампа не исключает перспективы поддержки европейских сил и спрашивает, какая поддержка от США может потребоваться.

Согласно последней информации, силы "успокоения" или "сдерживания" будут состоять из нескольких бригад, возможно, от 25 000 до 30 000 военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии столкновения, но будут готовы демонстрировать силу, если российские войска захотят снова начать войну. Военные могут быть поддержаны более крупными силами из-за пределов Украины, если им понадобится нарастить силы и быстро двигаться.

Франция развила военное планирование больше, чем другие, и, по оценкам, могла бы направить около 10 000 военных. Другие европейские союзники пока имеют менее четкие планы.

"Европейские лидеры тихо обсуждали войска в Украине в течение месяцев, но еще не разработали конкретный план, причем некоторые страны колеблются ввести войска или продвигаться вперед без большей ясности от Соединенных Штатов относительно их намерений по Украине", — отмечают в WP.

Другой ключевой вопрос для европейцев – как ответить, если Россия атакует эти силы. Одно из предложений касалось положения о взаимной обороне между странами, участвующими в европейской коалиции. Для многих европейских государств развертывание также требовало бы государственной поддержки внутри страны и задействования уже исчерпанных военных ресурсов.

В некоторых странах, таких как Польша или Германия, приближаются выборы, и там опасаются делать серьезные шаги в то время, когда война России в Украине стала более политизированной. Некоторые также волновались по поводу риска без большего участия США.

Западный дипломат описал переговоры с американцами до сих пор как игру, когда каждая сторона ждет, пока другая покажет свои карты, прежде чем объявить, какие ресурсы они могут выделить.

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Другие считают, что этот план даст европейцам ключ к формированию переговоров и заблокирует Трампа, поскольку он не захочет выглядеть слабым, если россияне атакуют европейские силы и его соглашение потерпит крах.

"Если на них нападут (россияне – Ред.), а Трамп ничего не сделает, для него это будет выглядеть так плохо", — сказал западный чиновник.

Напомним, премьер Великобритании заявил о готовности отправить миротворцев в Украину. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет отправлять своих военных в Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон инициировал экстренный саммит европейских лидеров для обсуждения ситуации по безопасности в Европе.

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