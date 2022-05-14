Wizz Air оставила только три рейса из Украины: когда и куда можно забронировать билет

Wizz Air оставила в системе бронирования только три доступных направления из Украины и те – после октября этого года.
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, которая в середине апреля продолжила отмену всех рейсов в Украину и из страны еще на месяц – до июля 2022 года и резко сократила маршрутную сеть.
Теперь оставила в системе бронирования только три доступных направления из Украины и те – после октября этого года, пишет "Интерфакс-Украина".
В частности, по состоянию на субботу авиакомпания выставила цены только на билеты Киев – Абу-Даби, Запорожье – Вроцлав и Запорожье – Катовице.
Еще в апреле в системе бронирования из Киева было 12 направлений, из Львова – шесть, еще несколько – из Одессы.
Напомним, что Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года.
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