Wizz Air продлила срок использования 100 тыс. бесплатных билетов для беженцев из Украины на рейсы из Европы

Wizz Air продлила срок использования 100 тыс. бесплатных билетов для беженцев из Украины на рейсы из Европы

Авиакомпания продлила до 10 апреля период использования бесплатных билетов для украинцев.

Венгерская авиакомпания Wizz Air продлила период использования 100 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев на близмагистральные рейсы из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии до 10 апреля 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Wizz Air сообщает, что для украинских беженцев все еще есть значительное количество бесплатных посадочных мест на всех рейсах континентальной Европы, выполняемых из соседних с Украиной государств (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния). Авиакомпания также продлила период использования этих бесплатных посадочных мест из конца марта по 10 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.

Напомним, бюджетная авиакомпания Wizz Air предложила бесплатно 100 тыс. билетов для украинцев, покидающих страну из-за военной агрессии России.

Компания также предлагает работу за границей беженцам из Украины.

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