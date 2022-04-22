Wizz Air возвращается в Украину: когда планируют возобновить полеты и какая цена билетов

Wizz Air возвращается в Украину: когда планируют возобновить полеты и какая цена билетов

На сайте Wizz Air открылась продажа билетов из Украины в города Европы и наоборот.

Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить рейсы в Украину уже в июле 2022 года.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика Wizz Air.

Так, в системе бронирования Wizz Air после двухмесячного перерыва возобновили возможность бронирования рейсов "в" и "из" украинских аэропортов. Приобрести авиабилеты можно из аэропортов "Жуляны" в Киеве и Одессы.

Например, уже можно приобрести билеты в Милан, Берлин, Будапешт, Рим, Вроцлав, Вильнюс, Варшаву. Цены достаточно лояльны.

К примеру, авиабилет из польской Варшавы в украинский Киев на 4 июля стоит 129 злотых (885 грн).

Wizz Air

Wizz Air

А из Одессы в Берлин можно долететь по цене от 469 грн. ‎Рейс из Берлина в Одессу 8 июля обойдется около 476 грн.

Wizz Air

На бронирование действуют ограничения: в услуги входят одна единица ручной клади, питание и дополнительные услуги на борту отсутствуют.

К слову, украинское небо закрыто для гражданских самолетов из-за нападения России 24 февраля.

Тем временем Anex Tour отменили все зарубежные рейсы из России из-за риска ареста самолетов.

А Korean Air приостанавливает пассажирские и грузовые рейсы в Москву.

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