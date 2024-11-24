Куда Украина может ударить ATACMS и Storm Shadow в России: WSJ назвало следующую "жирную" цель

Украина может направить очередной удар по западным ракетам по Ростовской области РФ, поскольку там расположено много стратегических объектов, которые могут стать потенциальными целями ВСУ.

Такую информацию сообщило издание The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, после того как союзники разрешили Украине наносить удары по целям на территории РФ, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны больше не находятся в безопасности. Сейчас сотни объектов находятся в пределах досягаемости более мощных ракет, значительно превосходящих по эффективности беспилотники дальнего радиуса действия, используемые Украиной.

Институт изучения войны обнаружил около 200 военных целей в радиусе действия ракет ATACMS и Storm Shadow. Аналитик ISW Джордж Баррос отмечает, что это всего лишь часть возможных целей. По его словам, Украина может использовать разведданные для атак на штабы и другие объекты, меняющие свое месторасположение.

Ликвидация штаба бригады или дивизии может повлечь за собой беспорядок на несколько дней для сотен российских солдат, отмечает аналитик Института изучения войны.

Издание сообщает, что одна из самых больших концентраций целей находится в Ростовской области, где есть по меньшей мере четыре аэропорта, попадающих в радиус действия западных ракет, хотя некоторые из них гражданские.

Ростов является важным узлом для транспортировки войск, которые затем отправляются на оккупированные территории востока Украины. Удар по региону может иметь серьезные последствия, выведя из строя важный плацдарм для размещения российских войск. В то же время, не удалось установить, существуют ли ограничения со стороны США относительно выбора целей или регионов для атак Украиной.

Напомним, по оценкам аналитиков Института изучения войны, использование западных систем для ударов по военным объектам в России создает для ВСУ более широкие возможности для успешного ведения многопрофильной широкомасштабной современной войны. В то же время, ограничения Запада по ударам ограничивают возможности украинских сил в разработке адекватных ударных пакетов.