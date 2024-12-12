WSJ: Трамп за отправку войск стран ЕС в Украину – какое условие

WSJ сообщила, что Трамп выступает за размещение военных ЕС в Украине, которые должны контролировать режим прекращения огня.

Впервые начинают появляться очерки исходных усилий новоизбранного президента Дональда Трампа, направленных на прекращение войны в Украине после его визита в Европу на прошлой неделе. Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

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По информации издания, на встрече в Париже 7 декабря Трамп сказал президентам Украины и Франции Владимиру Зеленскому и Эмманюэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, но хочет, чтобы после какого-либо прекращения боевых действий появилась сильная, хорошо вооруженная Украина, сообщили источники WSJ.

Трамп считает, что Европа должна играть ведущую роль в защите и поддержке Украины. Он хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за прекращением огня. По словам чиновников, новоизбранный президент не исключил, что США поддержат это соглашение, но американские войска не будут привлечены.

Дискуссии о размещении европейских войск на территории Украины находятся на начальной стадии. Как отмечает издание, многие вопросы пока остаются нерешенными. Ожидается, что ключевые решения Трамп примет после того, как сформирует команду национальной безопасности и проведет дальнейшие переговоры с союзниками – и, возможно, с Путиным.

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По словам источника Wall Street Journal, Трамп также призвал европейцев сделать больше для того, чтобы заставить Китай оказать давление на Кремль с целью прекращения войны. Согласно источникам, избранный президент США предлагает лидерам стран Европы применять пошлины на товары из КНР, если Пекин не согласится повлиять на Москву.

Ранее в СМИ появилась информация, что Британия и Франция обсуждают сценарий отправки войск в Украину.

12 декабря в СМИ сообщалось, что во время визита в Польшу Макрон обсудит с Туском возможность создания европейской миротворческой миссии в Украине. Однако Туск отрицает такую возможность.

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