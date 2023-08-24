WSJ: Залужный сказал американцам, что ВСУ – на пороге прорыва

Издание утверждает, что у Украины и союзников есть разные точки зрения, как изменить ситуацию на поле боя.

США и союзники призывают Киев провести на юге Украины общевойсковую операцию, предусматривающую совместные действия разных родов войск, которую западные инструкторы обучали украинцев в последние месяцы на базах НАТО, чтобы попытаться прорвать оборону России и продвинуться к Азовому морю.

Об этом говорится в обширной статье The Wall Street Journal, посвященной украинскому контрнаступлению.

Вторая Курская битва

Издание утверждает, что Украина и союзники имеют разные точки зрения, как изменить ситуацию на поле боя за ограниченное время до наступления зимы.

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"Вы не понимаете природы этого конфликта. Это не борьба с мятежниками. Это Курск", — передает WSJ слова главкома ВСУ Валерия Залужного, которые он якобы сказал во время одного разговора с американцами. Залужный имел в виду главную битву Второй мировой войны между Германией и Советским Союзом.

В издании указывают, что объем военной техники, которую США передали Украине (было выделено вооружений на сумму более 43 миллиардов долларов), достаточен для этого наступления и вряд ли останется на том же уровне в 2024 году.

"Мы создали эту гору стали для контрнаступления. Мы не сможем повторить это", – сказал в комментарии WSJ один бывший американский чиновник на условиях анонимности.

По словам официальных лиц США, для Украины еще не поздно добиться успехов.

Украинские командиры также утверждают, что время для их контрнаступления еще не прошло, а Залужный якобы сообщил официальным лицам США, что наши войска "находятся на пороге прорыва".

"Глубокие разногласия по стратегии остаются"

По информации издания, в последние несколько недель США призвали украинцев сосредоточить свои силы в районе севернее Токмака, чтобы прорвать первую линию российской обороны, которую в целом признают самой трудной для прорыва.

"Хотя в правительстве США существуют разные взгляды, один чиновник сказал, что Вашингтон выразил серьезное разочарование стратегией Украины, в частности, сосредоточенностью президента Владимира Зеленского на Бахмуте, который некоторые украинские командиры считают полезным для укрепления морального духа и создания буферной зоны на востоке", – говорится в статьи.

После того, как официальные лица США предостерегли Украину от распыления своих усилий, украинские войска скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожской области, утверждает WSJ. Это изменение позволило украинцам сохранить свои силы для главного удара в другом месте и ограничить расход артиллерии.

Но американские официальные лица говорят, что украинские силы все еще слишком разбросаны для сосредоточенного наступления на юг с многочисленными бригадами, развернутыми на востоке.

Источники издания говорят, что атаки украинских небольших подразделений на узких фронтах замедляют наступление и дают россиянам больше возможностей ответить.

"Разочарование контрнаступлением неуместно"

Некоторые бывшие чиновники говорят, что разочарование Пентагона темпами украинского контрнаступления неуместно.

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"Если Америка воюет, она воюет с превосходством в воздухе на поле боя", – сказал Филипп Бридлав, генерал ВВС США в отставке, занимавший пост главного командующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе (2013-2016)

"В Украине этого нет. Также мы не дали Украине дальнобойной точной артиллерии. Так что когда ходят все эти разговоры о том, что они терпят неудачу, нам нужно посмотреть в зеркало", – отметил он.

Филипп Бридлав / Фото: Getty Images

В то же время, украинская сторона напоминает американцам, что хоть и медленное, но контрнаступление продолжается. И в качестве примера приводят успехи в Роботино.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что успешное контрнаступление Украины нужно всему миру.

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