"Я благодарен народу Америки и друзьям в Конгрессе за поддержку", — Зеленский о $40 млрд от США

"Я благодарен народу Америки и друзьям в Конгрессе за поддержку", — Зеленский о $40 млрд от США

Зеленский прокомментировал $40 млрд помощи США.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о позитивных новостях для украинской обороны.

В вечернем видеообращении в среду, 11 мая, он отметил, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов. Скоро состоится и второе голосование – в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись Президенту Байдену и вступит в силу.

Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе, в администрации за эту поддержку.

В чем именно позитив? Эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего это оружие и боеприпасы для нас, оборудования. Но не только. Это также поддержка расследования военных преступлений Российской Федерации, оккупанты, поддержка дипломатической работы и т.д.", — сказал президент.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 11 мая

Напомним, 10 мая Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине из-за развязанной Россией войны на сумму почти 40 млрд дол.

Читайте также: