"Я буду проклинать россиян до последних дней жизни": убитый горем дедушка из Днепра показал своего погибшего внука

В Днепре в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке погиб мальчик Никита, которому не было и года. Убитый горем дедушка показал видео с маленьким внуком на месте трагедии, когда ребенка еще искали под завалами.

"Россия нашла "Бандеру" на Украине в Днепре, которого завалило под плитами и до сих пор не нашли... Этот ребенок лежит до сих пор под завалами... Нет им (россиянам — ред.) прощения. Я буду проклинать их до последних дней своей жизни", — сказал дедушка.

Вместе с мальчиком под завалами многоэтажки погиб его отец Алексей. Спасти удалось только 27-летнюю Екатерину Зеленскую, их маму и жену. Она провела под завалами около 20 часов и находится в реанимации.

Екатерина Зеленская с погибшим сыном/Фото: ekatr1n_ze1enskaya

В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре погибли 44 человека, среди них пятеро детей. Поисково-спасательная операция была завершена 17 января и продолжалась 69 часов.

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