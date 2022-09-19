"Я бы не был категоричным": Жданов рассказал, захотят ли жители Крыма вернуться в Украину

Там живут недовольные ситуацией на полуострове крымские татары. Также у многих жителей Крыма россияне "отжали" землю.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Жители Крыма молча изменили флаги. И это ключевое. Да, я согласен в Крыму на момент оккупации был большой процент кричавших: "Путин, введи войска, Крым — это Россия". Но большая часть населения, особенно сейчас, пострадавшая из-за оккупации, была бы не против возвращения Украины, потому что мы забываем о крымских татарах, а это — коренная народность полуострова, и если бы они были согласны с тем, что РФ аннексировала Крым, то 8 лет российская ФСБ не терроризировала "Меджлис". Потом – в скольких крымчан российские оккупанты "отжали" землю? Сколько российское Министерство обороны закрыло побережье Черного моря, сколько крымчане жаловались на то, что захватывают пляжи? А потому я думаю, что будет большой процент крымчан, которые захотят вернуться в Украину. Я бы не был категоричен", — сказал Жданов.

Напомним, российские оккупационные войска уже понимают, что вход Вооруженных Сил Украины в Крым – это только вопрос времени.

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