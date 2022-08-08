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"Я бы не совмещал "зерновое соглашение" с перспективами мирных переговоров" — посол Украины в Турции

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"Я бы не совмещал "зерновое соглашение" с перспективами мирных переговоров" — посол Украины в Турции

Фото: УНІАН

Турция играет особую роль в войне России против Украины, активно выполняет функции посредника.

Недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заключение соглашения по зерну "может приблизить стороны к миру", потому что "сформируются предпосылки для укрепления доверия между Россией и Украиной". Однако, по мнению посла Украины в Турции Василия Боднара, соглашение об экспорте зерна не предусматривает перспективы мирных переговоров между Украиной и РФ.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Смысл этого заявления (о приближении переговоров – ред.) заключается не в самом сближении позиций, а в медиаторских услугах Турции. Действительно, Турция с самого начала войны, пожалуй, одна из немногих, кто прилагает максимальные усилия для того, чтобы помогать Украине и определенным образом подталкивать Россию к заключению мира", – отметил он.

По словам посла, в понимании Турции прекращение войны – это прекращение боевых действий.

"Мы же говорим турецкой стороне, что нам нужен вывод российских войск, и это основная предпосылка для более поздних каких-либо политических дискуссий или переговоров со страной-агрессором. Поэтому, прямо я бы не сочетал "зерновое соглашение" с перспективами мирных переговоров", — резюмировал он.

Напомним, 7 августа из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван из почти 170 тыс. тонн агропродукции.

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