"Я бы в***ал их голыми руками, но мы слепые": кто помог отбить атаку россиян в Гостомеле в первые дни войны

Благодаря "глазам" гражданского корректировщика по имени Руслан Силам обороны Украины удалось отразить нападение россиян на аэродром "Антонов" в Гостомеле в первые дни полномасштабной войны.

Об этом пишет издание Reporters.

Источник напомнил о событиях 24 февраля и так называемом "гостомельском капкане".

Поздним вечером 24 февраля российский десант совершил наступление на территорию Украины со стороны Беларуси на 35 вертолетах, штурмовых Су-25 и бомбардировщике Су-24.

"Чтобы не заметила наша противовоздушная оборона, вражеские "птички" шли низко над водой – вдоль Киевского водохранилища. Так называемые российские эксперты назовут операцию в Гостомеле самой сложной из своих атак с воздуха. Тем временем, украинцы дадут тем событиям другое название – "гостомельский капкан" ", – говорится в материале.

Из-за, в частности, очень высокой интенсивности боевых действий, Силы обороны зафиксировали российских десантников слишком поздно – буквально на подлете к аэродрому "Антонов". В отличие от тех окупантов, которые прорывались по суше, россияне на вертолетах, штурмовиках и бомбардировщике были тренированными десантниками, чьей задачей было быстрое обустройство плацдарма для будущей оккупации Киевской области и самой столицы.

В Генеральном штабе ВСУ начали срочно искать среди жителей Гостомеля человека, который смог бы корректировать огонь украинских военнослужащих.

"Валерий Федорович ( Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный — ред.), доносится хриплый голос по тому сражению трубки, — я бы в***ал их хоть голыми руками, но мы слепы. Чтобы работать, нужны "глаза", вы же это лучше меня знаете.Может, есть кто-то в Гостомеле на месте?Очень нужно кто-то на глазах, — передает разговор издания.

Человека-"глаза" нашел помощник Валерия Залужного полковник Алексей Носков.

"Буремной ночи "глазами" Гостомеля стал мужчина по имени Руслан. Он приводил и корректировал нашу артиллерию голосовыми сообщениями в режиме реального времени в одном из онлайн-мессенджеров. Все, что Руслан передавал военным, на 100% оказывалось правдой. В частности, благодаря мужчинам "метров 50 левее" и "пацаны, красавчики, вы попали, вижу дым" аэродром "Антонов" удалось удержать", — рассказал Носков.

Напомним, как несгибаемый врач спасала жителей Гостомеля, рискуя жизнью. Свой дом медикиня Елена превратила в медпункт.

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