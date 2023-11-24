"Я бьюсь с утра до вечера, а вы телевизор смотрите": Герой Украины о ротации и отношении к мобилизации силой

По словам Вереса, в Украине есть проблема — в государстве не учат "с детства любить страну, любить народ, язык".

Граждане, которые не успели скрыться от военкома, могут убежать позже, когда окажутся на фронте, считает командир К-2, Герой Украины Кирилл Верес. По его мнению, чтобы такого не было, нужно учить людей любить Украину.

Об этом он рассказал во время интервью "Общественному".

“К сожалению, люди заканчиваются, это первое. Во-вторых, врага очень много. А третье, самое главное, людям тяжело, их тоже кому нужно менять. Это не значит, что сейчас... нужно мобилизовать миллион и весь миллион направить в переднюю линию окопов, чтобы от одного снаряда умирало три наших военнослужащих... Просто надо какие-то ротации проводить”, — говорит военный.

Кирилл Вересс, однако, считает проблемой и избегание гражданами мобилизации и службы в армии. “Смотрите, нас два соседа. Я бьюсь с утра до вечера. А вы телевизор смотрите, как я бьюсь с утра до вечера. Я к вам прихожу, говорю: давай, может, поменяемся? А вы мне: нет, я занят, у меня телевизор. Это неправильно”, – добавляет командир батальона К-2.

По его словам, сейчас военным точно нужно 1-1,5 месяца отдыха.

«Наверное, поэтому нужно мобилизовать какие-то резервы. Лошадь же загнать легко, но она не железная, даже лошади падают”, — отметил Кирилл Верес.

При этом он выступал против мобилизации граждан силой.

“К такому я, пожалуй, отрицательно отношусь, как командир, по одной простой причине – мне не нужен тот, кто здесь силой. Во-первых, он там не смог убежать, он возьмет у меня здесь оружие в руки и убежит через 20 минут с этим оружием. Или еще хуже — оружие бросит и сам убежит, а я на него буду рассчитывать, как на воина... Я против вообще отнятия силой…».

По словам Вереса, в Украине есть проблема — в государстве не учат "с детства любить страну, любить народ, язык".

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