"Я даю 99%, что провалится": Арестович рассказал о наступлении российских войск на Донбассе и Юге

"Я даю 99%, что провалится": Арестович рассказал о наступлении российских войск на Донбассе и Юге

Наступление российских войск на Донецком и Луганском направлении длится уже 12 бед, на Южном направлении оно началось 17 апреля.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Наступление там (ред. — на Донбассе) идет уже 12 суток. Все ожидали наступления, как 24 февраля. Огромная страшная сила навалилась 24 февраля и никого не победила, получила по зубам и откатилась. Сейчас они начали воевать по учебникам. Не так, как их генералы-идиоты планировали сначала, а они наступают отдельными группами. Накопили под Изюмом огромное количество войск — там 25 тысяч войск, но оно огромное для второй фазы наступления, поскольку сначала было 50 тысяч. И пытаются отдельными ротами продвигаться вперед, ища слабые места нашей обороны. Все эти действия, которые начались 12 суток назад — это ротные группы пытаются продвигаться вперед. На Юге они начали только позавчера. Также отдельными ротными группами", — заявил он.

Арестович также подчеркнул, что у них ничего не получится, поскольку сил, которые они накопили недостаточно.

"Сразу скажу – у них ничего не получится. Это последний оперативный резерв России, больше нет. Есть еще 10-15 тысяч несчастных расстрелянных, которых вывели из Киевской, Черниговской и Сумской областей – они сейчас под Белгородом и пишут в подавляющем большинстве рапорта об увольнении. Конечно, это наступление, конечно, возьмут парочку наших населенных пунктов, конечно, будут потери у нас. Но в общем, я даю 99%, что это наступление провалится потому что сил, которые они накопили недостаточно", — отметил советник главы. ОП.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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