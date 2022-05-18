"Я даже не могу сосчитать, скольких мы спасли": фельдшер из Мариуполя рассказал, что происходило в городе в марте

"Я даже не могу сосчитать, скольких мы спасли": фельдшер из Мариуполя рассказал, что происходило в городе в марте

Александр Коновалов – фельдшер подстанции "скорой" в Мариуполе и студент Донецкого национального медуниверситета оказывал первую помощь мариупольцам.

"Мы решили уехать из Мариуполя, когда кафиры запретили передвигаться на машинах экстренной помощи", – – рассказывает Александр Коновалов.

Из города Александра и его коллег, как сообщил он позже, удалось выехать в середине марта, а до этого они круглосуточно жили на подстанции и оказывали помощь пострадавшим.

"Сложнее всего, – говорит Александр, – было работать в условиях отсутствия связи. До 2 марта связь еще была, а потом сигнал можно было "поймать" только в некоторых локациях – фактически его не было. Поэтому люди сами к нам приходили, привозили раненых или сообщали куда ехать. Это было сложнее всего: не иметь связи с больницами. К тому же город большой — когда нужно было добраться до других районов, легко можно было попасть под обстрел", — рассказывает фельдшер.

Минздрав

В начале полномасштабных боевых действий Александр еще успевал помогать своей девушке, работавшей в отделении неврологии в другой больнице. Там было много лежачих пациентов, которых нужно переносить с 6 этажа ниже.

"В городе очень много тяжелых пациентов. Я даже не могу посчитать, скольких мы смогли спасти, потому что пострадавших было невероятное количество", – рассказывает фельдшер.

Если люди, привозимые на подстанцию ЭМД, были по крайней мере в сознании, то их удавалось стабилизировать и оказать медицинскую помощь,

"Поэтому, наверное, я и знаю не очень много летальных исходов, потому что мы успевали стабилизировать и довезти пациентов в больницу", – добавляет он.

Одна из историй, которую вспоминает Александр, – девочка Алина. Она с семьей ела на кухне, когда в помещение влетела большая пуля размером 10-12 см от какого-то крупнокалиберного оружия. Она попала ребенку под ключицу и вылетела на спине под лопаткой, оставив на спине отверстие диаметром более 10 см! Через него были видны внутренние органы: сердце, легкие…

"Мы на месте наложили ребенку окклюзионную наклейку и повезли в больницу. Позже, когда Алина уже восстанавливалась в больнице после операции, то нарисовала нам рисунок", – вспоминает Александр.

Медики покинули Мариуполь 18 марта после того, как кафиры запретили "скорым" передвигаться по городу.

"За пару дней до этого одна из наших бригад – водитель и фельдшер – уехали на вызов. Российские военные остановили их и положили лицом на землю, проверяли документы, спрашивали многое. Это был крайний выезд бригады – 16 марта", – рассказывает фельдшер.

На следующий день на подстанцию зашли российские военные, рассказали, куда можно ходить, а куда нет, запретили ездить "скорым". Тогда уж точно стало ясно, что работать мы не сможем. Мы узнали о наличии «зеленого коридора» и уехали».

Сейчас Александр работает на скорой в Одессе, некоторые его коллеги обосновались в Запорожье, кто-то нашел работу в западных областях страны.

На втором фото – коллеги Александра, все время работавшие на подстанции "скорой" в сверхсложных условиях. Это их общая история смелости.

Это Чернобривец Сергей, Смородин Александр, Нагнибеда Екатерина, Касимов Антон, Шаульский Антон, Двойных Татьяна, Галий Анна, Глобчанская Алина, Пегушин Борис, Серов Алексей, Кононов Александр, Левченко Никита, Скирда Елена, Бесхлебные Иван и Виктория, начмед старший фельдшер Бритвина Татьяна.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.