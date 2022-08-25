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"Я его слепила из того, что было": оккупанты из барж строят переправу под Антоновским мостом в Херсоне (видео)

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"Я его слепила из того, что было": оккупанты из барж строят переправу под Антоновским мостом в Херсоне (видео)

Российские оккупанты в Херсоне строят переправу.

Для этого они стягивают баржи.

Об этом сообщил херсонский журналист Константин Рыженко.

"Русское солдате продолжает стягивать баржи под Антоновский мост. Ставят их в одну линию, будут пытаться сделать альтернативную переправу", — проинформировал он.

Журналист также добавил, что селе Станислав в Херсонской области солдат РФ заменили на росгвардию.

"С учетом того, что росгвардия не воюет, это означает, что там контрнаступления не ожидают. А солдаты нужны в другом месте. Есть предположение, что затевается какая-то движуха на других частях фронта. В любом случае по наблюдениям русским очень необходима переправа и если они ее раньше так не форсировали, а сейчас форсируют - выводы", — написал журналист.

Напомним, у Зеленского заявили, что для Украины принципиально освободить Херсон.

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