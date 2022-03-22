"Я - фанат народа Украины", — Зеленский рассказал, кто сегодня его вдохновляет

"Я - фанат народа Украины", — Зеленский рассказал, кто сегодня его вдохновляет

Президент отметил, что настало время, когда мы все очень гордимся нашим паспортом.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с удовольствием демонстрирует свой украинский паспорт и является фанатом народа Украины.

"Сегодня наши люди №1. Я фанат народа Украины. Мне кажется, что, когда мы были маленькими и смотрели голливудские фильмы, когда там кто-то показывал паспорт гражданина США – это было очень круто. Я думаю, что для граждан США – это круто. А у нас не было такого отношения к нашему паспорту. Сегодня же, если можно где-нибудь показать (паспорт – Ред), я с удовольствием это делаю. Настало время, когда мы все очень гордимся нашим паспортом", — рассказал он в интервью "Суспільному".

Также Зеленский признался, что мало спит и не читает художественную литературу, потому что голова занята другими процессами и другими решениями.

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