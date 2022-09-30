"Я гнил полностью": знаменитый морпех из "Азовстали" рассказал о пройденном "концлагере" и о слезах, которых не было

Морской пехотинец Михаил Дианов мечтал на "Азовстали" и в Еленовке об эклере и о покупке безделушки. А теперь сам смастерил для себя ортез на искалеченную руку.

За судьбу Михаила Дианова переживали тысячи украинцев, увидев на заводе раненого мужчину с аппаратом внешней фиксации, который продолжал вести борьбу. Сейчас он ест эклеры на свободе после длительного плена и делится воспоминаниями о пережитом из ТСН.

"Я оптимистический оптимист", – говорит он во время интервью.

О его улыбке мир узнал благодаря фотографии — азовец Дмитрий Казацкий на псевдо "Орест" сделал ее под осады "Азовстали". Боец Мишаня в драном кожухе, с косматой бородой, шпицами в поврежденной руке и улыбается. "Как я выжил? В меня не попали", – утверждает он.

Михаил на войне с 2015 года. До Мариуполя и плена он был гранатометчиком в приазовских степях, затем раненый попал на завод Ильича и "Азовмаш", а уже оттуда удалось выехать на "Азовсталь". Он воевал одной левой и больше всего не любил авиаудары по заводу.

"Ожидается массовый авиаудар" и все ты становишься между какими-то суперперекрытиями и это не летит истребитель или штурмовик и бросил там бомбу, это летит эскадрилья бомбардировщиков и бубубубубубу. Эта вся штука трясется, через вентиляцию входит пыль и мы все в масках были, дышать было невозможно", — рассказывает о буднях в "Азовстале".

Он выполнил приказ выжить, сдавшись в плен. "В Оленовке ужас был, это концлагерь", – говорит боец.

До освобождения из Оленевки его вывозили только раз, чтобы снять аппарат наружной фиксации. "Мне аппарат снимали плоскогубцами, без наркоза, "ты же морпех, давай, терпи", один держал за плечо, а другой снимал мне аппарат. Терпел, где я должен был деться. Рука была повреждена капитально, я гнил полностью", — рассказывает Михаил.

Сейчас в его руке не хватает 4 сантиметров кости. Ортез для своей изуродованной конечности морпех сделал сам и не позволяет врачам что-либо изменить.

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На его лице еще остались следы от скотча, его налепили еще в Оленовке, а сняли, когда он услышал: "Ребята, Слава Украине! Огогогого. Был украинский флаг, хотел заплакать, но слез не было", — делится военный.

Михаил уверен, ему обязательно восстановят руку и он снова будет играть на музыкальных инструментах. В мирной жизни он был музыкантом, в Тернополе имел свою группу и больше любил играть на басгитаре. А еще он мечтает о рыбалке и о том, как будет работать, открыть свою мастерскую по металлу.

Что удивляет Дианова после возвращения из плена – это то, что он стал очень популярным. Поэтому сейчас есть новая мечта. "Я хочу просто пройтись по Киеву, чтобы меня никто не трогал, зайти в магазин и купить не очень нужную мне вещь, я собирал давно деньги, чтобы купить себе какую-нибудь мелочь, поиграть два часа может и поставить на полки, потому что я ее купил", – рассказывает Михаил.

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