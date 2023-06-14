"Я готов на то, что некоторым из вас придется погибнуть": политолог объяснил намерения Путина по поводу войны "в долгую"

Диктатор надеется, что у Запада не хватит военных запасов и готовности производить оружие в нужном количестве.

Глава Кремля Владимир Путин считает, что война в Украине "идет по плану".

Об этом "24 каналу" сказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.

Так называемые "локальные" поражения русской армии Путина не волнуют. Он считает, что выиграет. И думает, что выигрывает "в длинную".

"Я готов на то, что некоторым из вас придется погибнуть" – примерно так можно охарактеризовать его отношение к народу. Все должны пойти на эту жертву, россиянам деваться будет некуда", – отметил эксперт.

Глава Кремля жертвует мобилизованными в большом количестве ради стратегического превосходства. Он надеется, что у Запада не хватит военных запасов и готовности производить оружие в нужном количестве, и в определенный момент у него возникнет решительное преимущество, потому что он, по его собственному мнению, готов будет производить их и мобилизовать и дальше.

"Тот факт, что российская военная промышленность умерла еще до начала полномасштабного вторжения, а весь военный бюджет разворован — все это ему неизвестно. Даже если какие-то факты становятся известными, он считает, что это отдельные недостатки, которые можно преодолеть. В конце года он рассчитывает на конец контрнаступления, потери части оккупированных территорий, но не всех. А со следующего года — на снижение западных поставок и российское контрнаступление. Я думаю, у него такая картина в голове", — отметил Преображенский.

Тем временем главе РФ Владимиру Путину Международный уголовный суд (МКС) в Гааге может предъявить новые обвинения. Это должно сделать после расследования катастрофы на Каховской ГЭС.

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