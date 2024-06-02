Эксперт по энергетике прокомментировал слова Федорова о критическом состоянии ДнепроГЭС

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал информацию главы Запорожской ОВА Ивана Федорова о критическом состоянии сооружения ДнепроГЭС.

Об этом говорилось в интервью Александру Харченко NV.

"Я трудно могу комментировать истерики официальных лиц. Поэтому вам лучше за тем, что именно хотел сказать господин Федоров, обратиться к господину Федорову. Я понимаю, что дамба абсолютно нормально себя чувствует как гидротехнический объект. Другое дело, что есть определенные проблемы с электричеством, с электрическим оборудованием", — отметил эксперт.

Он намеренно не вдавался в подробности, чтобы не предоставлять слишком много информации врагу.

"Я не буду рассказывать детали, потому что я абсолютно уверен, что давать такие детали неправильно. Более того, я считаю, что (председатель — ред.) ОВА слишком много наговорил и, в частности, вещей, которые ни в коем случае не стоило говорить. Пусть те, кто отвечают за информационную политику на государственном уровне, приводят резкость, потому что нельзя давать слишком много информации врагу относительно того, что именно ему удалось или не удалось... Я говорил с людьми на объекте., которые были в официальном поле, — кроме слова истерика, я не могу ничего применить", — сказал Харченко.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты уже приступили к работам по возобновлению движения транспорта через ДнепроГЭС в Запорожье. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пока полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике.

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