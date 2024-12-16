"Я говорю – нас всех рас***рило! Дайте откат!": ГУР перехватило разговор о потерях у россиян

Украинские разведчики получили радиоперехват, где оккупант из состава 127-й мотострелковой дивизии российской армии просит разрешения отступить после нанесенных Силами безопасности и обороны Украины потерь в Донецкой области.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало перехваченный разговор.

"До**я раз***ашило нас! Дайте откат!" — кричит российский захватчик.

ГУР МО Украины напоминает: "За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".

Ранее командир "Айдара" рассказал, как под Покровском бойцы ВСУ отразили штурм врага.