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"Я говорю – нас всех рас***рило! Дайте откат!": ГУР перехватило разговор о потерях у россиян

"Я говорю – нас всех рас***рило! Дайте откат!": ГУР перехватило разговор о потерях у россиян

Российские военные / Фото: Associated Press

Российский военный просит разрешения командования отступить после значительных потерь, нанесенных Силами обороны.

Украинские разведчики получили радиоперехват, где оккупант из состава 127-й мотострелковой дивизии российской армии просит разрешения отступить после нанесенных Силами безопасности и обороны Украины потерь в Донецкой области.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало перехваченный разговор.

"До**я раз***ашило нас! Дайте откат!" — кричит российский захватчик.

ГУР МО Украины напоминает: "За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".

Ранее командир "Айдара" рассказал, как под Покровском бойцы ВСУ отразили штурм врага.

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