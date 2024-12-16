"Я говорю – нас всех рас***рило! Дайте откат!": ГУР перехватило разговор о потерях у россиян

Российский военный просит разрешения командования отступить после значительных потерь, нанесенных Силами обороны.
Украинские разведчики получили радиоперехват, где оккупант из состава 127-й мотострелковой дивизии российской армии просит разрешения отступить после нанесенных Силами безопасности и обороны Украины потерь в Донецкой области.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало перехваченный разговор.
"До**я раз***ашило нас! Дайте откат!" — кричит российский захватчик.
ГУР МО Украины напоминает: "За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".
Ранее командир "Айдара" рассказал, как под Покровском бойцы ВСУ отразили штурм врага.