Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, Ирпене, Гостомеле — Зеленский

Российские военные убивали сознательно и с удовольствием.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально обратился к матери российских солдат, чьи дети пытали, уничтожали, убивали мирных жителей под Киевом.

Об этом глава государства сообщил в своем новом видеообращении.

"Я хочу, чтобы каждая мать каждого русского солдата увидела тела убитых людей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице велосипедом? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделало вашей России украинское город Буча? Как это все стало возможным?", — обратился украинский президент к матерям РФ, воспитавшим палачей.

Обращение Владимира Зеленского в конце 39-го дня российского вторжения в Украину

Зеленский добавил, что российские военные, "лишенные всего человеческого, убивали сознательно и с удовольствием".

"Российские матери! Даже если вы воспитали мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души. Нет сердца. Они убивали сознательно". и с удовольствием", — отметил украинский президент.

Как сообщалось, в Украине срочно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.

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