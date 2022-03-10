"Я хочу, чтобы вы о них знали": Елена Зеленская рассказала об украинцах, которых жестоко убили россияне

Первая леди опубликовала список украинцев, жестоко убитых оккупантами.
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об украинцах, которых жестоко убили российские оккупанты. Она подчеркнула, что хочет, чтобы мир знал о невинных жертвах РФ.
Об этом она написала в соцсетях.
"Эти люди погибли, спасая и помогая. Я хочу, чтобы вы о них знали. Я хочу поклониться всем волонтерам – погибшим и живым. Сейчас они наравне с армией держат на своих плечах страну. Находят амуницию для военных. Под огнем доставляют гуманитарные грузы и вывозят из-под обстрелов людей. Принимают беженцев. Их оружие – большое сердце, и по нему ежеминутно целит враг. Но он его не остановит. Ведь сейчас все украинцы – в чем-то волонтеры. Бесплатно кормят и селят. Становятся к работе вместо тех, кто выехал или погиб. Делятся последней пластинкой лекарства. Посещают одиноких немощных соседей. Разбирают в семье заброшенных и потерянных животных", — написала Зеленская.
Также первая леди опубликовала список украинцев, жестоко убитых оккупантами:
- Паша Ли. Актер и телеведущий. Мама – из Закарпатья, папа – кореец из Крыма. Когда произошло вторжение, Паша, как каждый украинец, захотел быть полезным своей стране. Он вывозил людей из охваченного войной Ирпеня и погиб.
- Настя Яланская. Ее автомобиль прицельно расстреляли, когда она везла помощь отрезанной от сообщения Бучи.
- Анатолий Бережный, переселенец из Северодонецка, тоже помогал с эвакуацией жителям Ирпеня. До автобуса оставалось дойти 200 метров, когда в его группу попала русская мина.
- Александра Полищук, зоозащитница, заботилась о приюте для собак. Погибла в Херсоне, когда снаряд попал в ее дом.
- Два волонтера, которые пытались накормить голодных животных в эко-парке под Харьковом и были за это расстреляны… Их имен мы еще не знаем, но будем обязательно знать.
Напомним, в Украине запустили проект "Россия заплатит" – портал по сбору информации о разрушенных объектах в результате полномасштабной войны России против государства.
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