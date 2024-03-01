"Я их благодарю за то, что они здесь": военный о мужчинах, которые еще не вступили в ВСУ

Командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Игорь с позывным "Тимур" говорит, что не осуждает мужчин призывного возраста, которые по тем или иным причинам пока не присоединились к рядам Вооруженных сил Украины. Он отметил, что в тылу такие люди тоже делают важную работу.

Об этом он рассказал каналу Ukrainian Witness.

"Я поблагодарил бы всех. Потому что они – здесь. Никто не убежал. Я просто считаю, что они ожидали очень быстрого результата, а сейчас приходит, видимо, понимание. Потому что до этого мы воевали за семью, за дом свой. Сейчас мы начинаем воевать за свою нацию, за государство. До нас сейчас доходит до всей нации и эти люди, которые сейчас не в армии, они выполняли какую-то работу до этого. Начиная от донатов и заканчивая налогами. И если бы не они… у каждого своя работа", – прокомментировал он.

Командир бригады объяснил, что для профессиональных военных война – это обычная работа. Хотя и под определенным риском.

"Но мы этому учились, мы готовились к этому. Очень многие офицеры этому 20-25 лет уделили. И государство за это нам платило деньги, давало определенные блага, жилье, отпуска – это все за деньги налогоплательщиков. Поэтому я не могу их осуждать, я им благодарен за то, что они здесь. За то, что они сделали все, чтобы эта армия и это государство имели возможность развиваться", — говорит Игорь.

Однако военный просит приобщаться военнообязанных к ВСУ, ведь необходимо пополнять численность армии Украины.

"Приходит время, когда, извините, войско немного заканчивается, в связи с тем, что мы воюем уже 10 лет и два года – полномасштабно. Поэтому сейчас те люди, которые прошли военную кафедру, ту же срочную службу, они также должны стать к защите. И у них есть возможность выбрать себе военную профессию, по которой они могут работать", — резюмировал командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".

Напомним, в Раде ответили, когда могут принять законопроект о мобилизации.

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