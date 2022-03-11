"Я к ним раньше приезжал": российский оккупант, бомбивший мирное население Украины, подтвердил о родственниках в Кременчуге

Также у жены российского оккупанта есть родственники в Харькове.

Пилот из оккупированного Крыма Алексей Головенский, бомбивший мирное население Украины по приказу Путина, подтвердил информацию о том, что в Кременчуге Полтавской области проживают его родители.

Об этом он рассказал на брифинге 11 марта.

"На территории Полтавской области у меня всегда были родственники. Я к ним раньше приезжал, к дедушке и бабушке. Какое-то время мой отец ухаживал за ними и после их смерти он некоторое время жил в Украине, чтобы продать дом и переехать ко мне. После начала операции у нас забрали все телефоны и средства связи. И жена отца, по сути моя мама, должна была перевезти его в Краснодар, у него инсульт, проблемы здоровья. Но я не знаю, где они. Более того, у моей жены есть родственники в Харькове ", – сказал он.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала видео с рассказом женщины о ее сыне-летчике, который не увидел ничего преступного в том, чтобы бомбить мирное население Украины. Женщина, которая живет в Кременчуге Полтавской области, оказалась его матерью.

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