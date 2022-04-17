"Я лежала в луже крови": женщина рассказала об ужасах обстрелов в Харькове

"Я лежала в луже крови": женщина рассказала об ужасах обстрелов в Харькове

Люди попали под вражеские обстрелы.

В ходе ракетных обстрелов российских войск жилого квартала ХТЗ 15 апреля погибли 10 человек, среди которых 7-месячный ребенок и 16-летний подросток. 29 из 35 раненых людей получают помощь в одной из городских больниц.

Об этом пишет "Суспільне".

Горожанка Ольга во время прогулки получила ранение обломком кассетного снаряда.

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"Вышли на улицу подышать воздухом и попали под такой обстрел. Никогда не думала и не гадала, что произойдет такое. Солнышко было, прекрасная погода, дети на самокатах катались, некоторые на кортах играли в теннис, и потом в один момент мы услышали грохот последовали взрывы... Когда это случилось, кровь лилась с ноги фонтаном, просто фонтаном, я лежала в луже крови", — вспоминает Ольга.

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Кроме Ольги, в этой больнице находятся еще 28 человек, все получили ранения кассетными снарядами, треть – в тяжелом состоянии, говорит заведующий отделением Виктор Пиддубченко. Больница работает круглосуточно.

Спасатели продолжают расчищать Индустриальный район от боеприпасов после обстрелов из систем реактивной артиллерии, сообщили в областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Одна из ракет попала в детский сад, повреждены жилые многоэтажки.

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