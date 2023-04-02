"Я лично знаю Путина, он совершил большую ошибку и проиграет" — экс-президент Монголии

Война в Украине будет продолжаться долго, но в конечном итоге российский диктатор Владимир Путин проиграет.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж.

"Но пока их не победят, они не остановятся. И поэтому эта война будет продолжаться до тех пор, пока этого не произойдет. Я очень не люблю этого понятия – столько, сколько нужно. Но она будет длиться долго. И каждый день украинцы жертвуют собой, жертвуют больше всех, россияне убивают и пытают украинцев, совершают ужасные преступления против детей и женщин...", — отметил экс-глава Монголии.

Он также подчеркнул, что хотя партнеры оказывают военную поддержку Украины, они "всегда на шаг позади".

"Когда после трех месяцев войны украинцы просили о танках – им дали "Джавелины". Запад всегда отстает. А когда речь идет об оружии, они всегда поздно его дают. Но у Украины нет времени ждать. Может, у европейских лидеров и есть это время, но не у Украины. Армия российских убийц не ждет", — подчеркнул Цахиагийн Элбегдорж.

Экс-президент Монголии также рассказал, что лично знал Владимира Путина, и тот сильно изменился за последние годы.

"Я встречался с ним много раз и я его знаю. Он очень изменился. Он совершил один из самых больших политических промахов в истории. И это была очень большая ошибка. Лидеры, желающие принять какое-то тяжелое решение, всегда должны помнить об этом. Все лидеры, которые будут после Путина, всегда должны помнить об этом. Путин проигрывает", – резюмировал он.

Напомним, экс-президент Монголии назвал отправку российских бурят на фронт — "этническими чистками".

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