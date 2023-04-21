"Я люблю вас всех, но Украину — больше всего": в Киеве попрощались с Олегом Барной и его побратимом (фото, видео)

С первых дней широкомасштабного вторжения Олег Барна добровольно отправился защищать Украину от российского агрессора. Погиб 17 апреля.

В Киеве сегодня простились с бывшим нардепом, военнослужащим 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша Олегом Барной. С первых дней широкомасштабного вторжения он добровольно отправился защищать Украину от российского агрессора. Погиб 17 апреля.

Вместе с Олегом Барной проходит церемония прощания его побратимом – 31-летним командиром егерского взвода Валерием Дороховым.

Об этом пишет "Великий Киев".

Церемония прощания началась в 11:00 в Михайловском златоверхом соборе / Фото: bigkyiv.com.ua

Воздать честь героям пришли родные, близкие, собратья, коллеги по фракции "Евросолидарность", депутаты Киевсовета Леонид Емец и Александр Погребиский, который тоже воюет.

Церемонию прощания посетили также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместитель Александр Корниенко / Фото: bigkyiv.com.ua

Позже траурная церемония из Михайловского Златоверхого собора перешла на Майдан Незалежности.

Церемония прощания с Олегом Барной / Фото: bigkyiv.com.ua

Отдавая дань уважения в последний раз, присутствующие вспоминали Олега Барну как искреннего, настоящего, бескомпромиссного Человека, Патриота, Воина и Защитника и его слова: "Я люблю вас всех, но Украину больше всего".

Церемония прощания с Олегом Барной и Валерием Дороховым / Фото: bigkyiv.com.ua

В субботу, 22 апреля, в 19:00 состоится панихида в родительском доме бойца Олега Барны в селе Белобожница.

Чин похорон состоится в воскресенье, 23 апреля, в 14:00 в селе Белобожница.

Вместе с Олегом Барной проходит церемония прощания его собратьем – 31-летним командиром егерского взвода Валерием Дороховым / Фото: bigkyiv.com.ua

Биографическая справка: Правозащитник, педагог и общественный деятель – Олег Барна активно участвовал в политической жизни страны. Был участником Революции на граните и активистом Евромайдана, где получил ранения во время обстрелов 18 февраля 2014 года.

Сразу после Революции достоинства ушел добровольцем на фронт – был участником АТО. В 2014 году его избрали народным депутатом. Однако, после полномасштабного вторжения России – он снова встал на защиту Родины.

Сначала служил в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, затем – в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Выполнял боевые задания на донецком направлении обороны.

Напомним, что погиб командир взвода Интернационального легиона 45-летний Михал Журек. Отец четырех детей из Польши поехал защищать Украину.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб велогонщик из Киева Константин Дейнек. Он ушел на фронт с первых дней вторжения. Погибшему Герою было 40 лет.

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